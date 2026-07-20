Wintrust Financial Aktie 522875 / US97650W1080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.07.2026 22:36:24
Wintrust Financial Corp. Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Wintrust Financial Corp. (WTFC) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $225.326 million, or $3.30 per share. This compares with $188.536 million, or $2.78 per share, last year.
Excluding items, Wintrust Financial Corp. reported adjusted earnings of $228.943 million or $3.30 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.4% to $961.412 million from $920.908 million last year.
Wintrust Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $225.326 Mln. vs. $188.536 Mln. last year. -EPS: $3.30 vs. $2.78 last year. -Revenue: $961.412 Mln vs. $920.908 Mln last year.
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!