Wintime Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wintime Energy lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.93 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 7.05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch