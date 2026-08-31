Wintime Energy hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wintime Energy präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2.58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.91 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.04 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch