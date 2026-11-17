Wintest hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -3.48 JPY. Ein Jahr zuvor waren -4.410 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 47.61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 122.0 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 63.9 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.ch