Wintest präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wintest hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.00 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -4.390 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Wintest 47.9 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 36.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 75.9 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch