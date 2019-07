Wintershall Dea will argentinischen Ölschiefer mit Conoco ausbeuten

FRANKFURT (Dow Jones)--Wintershall Dea macht mit der Ausbeutung von von zwei Schiefer-Lagerstätten für Öl und Gas in Patagonien ernst und holt sich dafür als Partner das US-Unternehmen ConocoPhillips ins Boot. Zusammen wollen sie die jeweils etwa 100 Quadratkilometer Blöcke Aguada Federal und Bandurria Norte im Becken von Neuquen in Argentinien entwickeln, wie es in einer Mitteilung des deutschen Öl- und Gaskonzerns heisst, an dem BASF massgeblich beteiligt ist.

Wintershall Dea setzt auf die Expertise von ConocoPhillips bei der Erschliessung von Schiefer-Vorkommen. Der US-Konzern bekommt dem Vertrag zufolge gleich grosse Anteile an den Blöcken wie Wintershall Dea. Bei Aguada Federal ist mit 10 Prozent auch noch die staatliche Gas y Petróleo del Neuquen beteiligt. Derzeit laufen Produktionstests in beiden Blöcken.

Finanzielle Details des Vertrags wurden nicht bekannt. Wintershall Dea soll jeweils Betriebsführer bleiben. Die Lagerstätte Vaca Muerta, wo die beiden Blöcke liegen, gilt mit Reserven von 1 Milliarde Barrel als eine der grössten Ölschiefer-Lagerstätten der Welt.

