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28.08.2026 06:37:00
Wintech Nano (Suzhou) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Wintech Nano (Suzhou) A gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Wintech Nano (Suzhou) A 0.050 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165.0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wintech Nano (Suzhou) A einen Umsatz von 130.7 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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