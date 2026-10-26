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26.10.2026 06:37:00
Wintech Nano (Suzhou) A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Wintech Nano (Suzhou) A veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0.03 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wintech Nano (Suzhou) A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.060 CNY in den Büchern gestanden.
Wintech Nano (Suzhou) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 182.4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 146.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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