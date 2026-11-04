Winsome Textile Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Winsome Textile Industries präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Winsome Textile Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5.13 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.37 INR je Aktie gewesen.

Winsome Textile Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.82 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch