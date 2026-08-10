Winsome Textile Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Winsome Textile Industries hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4.47 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3.46 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.38 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2.22 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch