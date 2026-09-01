Winowner Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Winowner Group hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 CNY gegenüber 0.040 CNY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Winowner Group 761.1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 844.1 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch