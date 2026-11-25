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25.11.2026 06:37:00
Winning Brands legte Quartalsergebnis vor
Winning Brands lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 83.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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