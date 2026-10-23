Winnebago Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Winnebago Industries hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.34 USD. Im letzten Jahr hatte Winnebago Industries einen Gewinn von 0.490 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 645.1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 17.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 777.3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1.21 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.910 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3.37 Prozent auf 2.80 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2.70 Milliarden USD gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.76 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2.72 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch