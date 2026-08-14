Winmill präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Winmill hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.84 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.400 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Winmill mit einem Umsatz von insgesamt 2.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 72.31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch