Winmill öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Winmill hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.5 Millionen USD – ein Plus von 29.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Winmill 0.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch