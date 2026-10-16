Winmark stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Winmark hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.21 USD. Im Vorjahresviertel waren 3.02 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23.24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 22.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch