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15.07.2026 18:57:01

Winmark Q2 Income Edges Down; Shares Fall

Winmark CorpShs
362.84 USD -3.74%
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(RTTNews) - Winmark Corp (WINA), a franchisor of resale retail stores, on Wednesday reported its second-quarter results, with revenue rising but profit declining due to a higher provision for income taxes.

On the Nasdaq, shares of Winmark are currently losing 4.15 percent, changing hands at $361.03.

In the second quarter, income edged down to $10.39 million or $2.81 per share from $10.60 million or $2.89 per share a year earlier.

Provision for income taxes increased to $2.79 million from $2.10 million in the prior year.

Meanwhile, quarterly revenue rose to $21.97 million from $20.42 million in the year-ago quarter.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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Short 15’735.39 8.96 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’307.31 15.07.2026 17:31:23
Long 13’694.93 19.51 SYB31U
Long 13’387.41 13.83 SNB4VU
Long 12’830.40 8.96 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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