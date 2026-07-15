Winmark CorpShs Aktie 1329656 / US9742501029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.07.2026 18:57:01
Winmark Q2 Income Edges Down; Shares Fall
(RTTNews) - Winmark Corp (WINA), a franchisor of resale retail stores, on Wednesday reported its second-quarter results, with revenue rising but profit declining due to a higher provision for income taxes.
On the Nasdaq, shares of Winmark are currently losing 4.15 percent, changing hands at $361.03.
In the second quarter, income edged down to $10.39 million or $2.81 per share from $10.60 million or $2.89 per share a year earlier.
Provision for income taxes increased to $2.79 million from $2.10 million in the prior year.
Meanwhile, quarterly revenue rose to $21.97 million from $20.42 million in the year-ago quarter.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Trading Signals: Barry Callebaut: Bittersüsse Bilanz
Die Rückkehr zum Volumenwachstum macht Barry Callebaut Hoffnung, doch der Schokoladenriese bleibt unter Druck. Schwache Endmärkte, sinkende Umsätze und neue Risiken durch steigende Kakaopreise belasten die Aktie.Weiterlesen!
Nachrichten zu Winmark CorpShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Winmark CorpShs
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt letztlich zu -- DAX beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend freundlich
Am Mittwoch legte der heimische Markt zu. Bei den deutschen Nachbarn dominierten dagegen die Bären. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.