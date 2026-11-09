Winland: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Winland liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Winland die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.140 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15.12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch