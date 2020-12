WinHealth et Immedica concluent un accord donnant à Winhealth les droits sur Ravicti® en Chine et dans plusieurs autres pays d'Asie-Pacifique

STOCKHOLM et HANGZHOU, Chine, 31 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Hongkong WinHealth Pharma Group CO., Ltd et Immedica Pharma AB annoncent aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord selon lequel WinHealth obtient les droits commerciaux exclusifs sur Ravicti® (glycérol phénylbutyrate), sur un territoire couvrant la zone de la Grande Chine, la Corée du Sud, Singapour, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande.

Ravicti® est indiqué en Europe et en Amérique du Nord pour le traitement des troubles du cycle de l'urée (TCU). Dans le cadre du partenariat annoncé, WinHealth se voit accorder une licence pour enregistrer et commercialiser le produit en TCU dans les pays du territoire spécifié.

« C'est avec grand plaisir que nous annonçons ce partenariat avec WinHealth, dans le cadre duquel nous pourrons mettre Ravicti® à la disposition des patients atteints de TCU également dans cette partie du monde. Cela renforce également l'empreinte géographique d'Immedica, en introduisant une nouvelle collaboration sur les maladies rares dans notre réseau », explique Anders Edvell, PDG d'Immedica.

Torreya a agi en tant que conseiller financier d'Immedica pour cette transaction.

Jack Wang, président et directeur général de Winhealth, commente : « Le trouble du cycle de l'urée représente un besoin médical très mal desservi en Chine, entraînant un grave déclin neurocognitif, un coma ou même la mort, s'il n'est pas traité. Nous sommes très heureux de nous associer à Immedica et nous sommes impatients d'apporter Ravicti®, une thérapie innovante approuvée en Europe et aux États-Unis, aux patients souffrant de TCU en Chine et dans les pays voisins. »

À propos des troubles du cycle de l'urée (TCU)

Le cycle de l'urée est un processus au cours duquel les déchets (ammoniac) sont éliminés de l'organisme.

Plusieurs conditions héritées peuvent causer des problèmes dans ce processus d'élimination des déchets. Les personnes souffrant d'un trouble du cycle de l'urée sont privées d'un gène qui fabrique les enzymes nécessaires pour décomposer l'ammoniac dans l'organisme. En tant que groupe, ces troubles surviennent chez 1 nouveau-né sur 30 000 dans les territoires où Immedica a acquis des droits.

Généralement, les symptômes tels que la confusion, les nausées, les vomissements, la diminution de l'apport alimentaire et l'augmentation de la somnolence se produisent au cours de la première semaine suivant la naissance.

À propos d'Immedica

Immedica est un groupe pharmaceutique privé européen de niche en pleine croissance. Son siège social est basé à Stockholm, en Suède, et la société dispose d'une couverture commerciale directe paneuropéenne et au Moyen-Orient. En outre, Immedica fournit certains de ses produits à d'autres régions du monde via un réseau de partenaires régionaux.

Immedica possède un savoir-faire et une expérience considérables dans la commercialisation de produits de soins de niche/spécialités en Europe et au Moyen-Orient, et l'équipe de direction de l'entreprise a une expérience exceptionnelle dans le partenariat et l'exploitation de produits pharmaceutiques de niche au niveau international. Immedica est en mesure de fournir un accès optimal aux médicaments de soins spécialisés aux patients ayant des besoins médicaux importants, y compris dans des domaines clés tels que les affaires réglementaires, la pharmacovigilance, les affaires médicales, la tarification et le remboursement, et la distribution des produits.

À propos de WinHealth

WinHealth Pharma est une société biopharmaceutique en phase de commercialisation qui vise à répondre aux besoins médicaux gravement non satisfaits ou mal desservis des patients atteints de maladies rares et d'autres pathologies graves en Chine et dans les régions environnantes. Depuis sa création, WinHealth s'est engagée à rechercher, développer et commercialiser des thérapies innovantes auprès des principales sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques du monde entier. Winhealth a établi des partenariats stratégiques à long terme avec diverses entreprises internationales de premier plan et a réussi à construire un pipeline diversifié comprenant des produits en phase clinique et en phase commerciale. En plus de ses solides capacités de développement et de réglementation, WinHealth a mis en place une infrastructure commerciale de pointe couvrant la Chine et les marchés adjacents, offrant aux patients un accès plus rapide aux nouvelles thérapies dans le monde entier.

