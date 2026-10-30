Wingstop informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wingstop hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.02 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 185.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 175.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch