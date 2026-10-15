WingArc1st: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

WingArc1st lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 64.35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 42.48 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.69 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.40 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch