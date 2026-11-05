Windsor Machines stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Windsor Machines präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Windsor Machines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.51 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.510 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.83 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Windsor Machines einen Umsatz von 1.37 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch