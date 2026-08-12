Windlas Biotech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Windlas Biotech hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8.46 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8.43 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2.48 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Windlas Biotech 2.10 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch