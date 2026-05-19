Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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19.05.2026 09:36:00
Windenergie-Ausbau: Nordex sichert sich Auftrag über 82 Megawatt - Aktie tiefer
Nordex soll insgesamt zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 82 Megawatt für drei Windprojekte in Ostwestfalen liefern und installieren.
Nordex mitteilte.
Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA dennoch zeitweise 0,80 Prozent auf 47,02 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Nordex,Nordex AG,Lukassek / Shutterstock.com
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