Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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19.05.2026 08:15:00
Windenergie-Ausbau: Nordex sichert sich Auftrag über 82 Megawatt - Aktie im Fokus
Nordex soll insgesamt zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 82 Megawatt für drei Windprojekte in Ostwestfalen liefern und installieren.
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|EQS-News: Nordex Group erhält neue Aufträge über 82 MW von der Westfälisch-Niedersächsische Energie WNE (EQS Group)
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18.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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18.05.26
|EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
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