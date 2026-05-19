Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’241 0.2%  SPI 18’717 0.2%  Dow 49’686 0.3%  DAX 24’308 1.5%  Euro 0.9144 0.0%  EStoxx50 5’849 0.4%  Gold 4’550 -0.4%  Bitcoin 60’413 0.1%  Dollar 0.7852 0.1%  Öl 109.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AEVIS VICTORIA-Aktie im Blick: Umsatz und Gewinn im ersten Quartal gestiegen
Windenergie-Ausbau: Nordex sichert sich Auftrag über 82 Megawatt - Aktie im Fokus
Ausblick: NVIDIA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Roche-Aktie im Blick: Lizenzabkommen mit MPP für Xofluza unterzeichnet - Neue Daten aus Krebs-Pipeline für ASCO-Kongress angekündigt
Darum legt der Dollar zum Franken und Euro etwas zu
Suche...
Plus500 Depot

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Windenergieanlagen 19.05.2026 08:15:00

Windenergie-Ausbau: Nordex sichert sich Auftrag über 82 Megawatt - Aktie im Fokus

Windenergie-Ausbau: Nordex sichert sich Auftrag über 82 Megawatt - Aktie im Fokus

Nordex soll insgesamt zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 82 Megawatt für drei Windprojekte in Ostwestfalen liefern und installieren.

Nordex
43.09 CHF 5.46%
Kaufen Verkaufen
Der Auftrag der Westfälisch-Niedersächsische Energie umfasst auch den Service der Anlagen für einen Zeitraum von 20 Jahren, wie der Windturbinenhersteller Nordex mitteilte.

DOW JONES

Weitere Links:

Nordex-Aktie steigt zweistellig: Nordex erhöht Ergebnis und verbessert Marge spürbar
Nordex-Aktie in Grün: Windanlagenbauer Nordex verzeichnet weniger Bestellungen
Nordex-Aktie trotzdem schwächer: Türkei-Auftrag bringt keinen Rückenwind

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.05.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
29.04.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.04.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
28.04.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Gelingt der Ausbruch?
18.05.26 SMI vor holprigem Wochenauftakt
18.05.26 Marktüberblick: Freenet nach Zahlen gesucht
18.05.26 Wie die Fraport AG um Wachstum kämpft
12.05.26 Julius Bär: 10.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
12.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 42.00 0.14% Nordex AG

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Michael Burry sieht KI-Blase aufziehen: Diese Aktien bevorzugt der Hedgefondsmanager
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend im Sinkflug
ams-OSRAM-Aktie letztlich mit Gewinnen: Unternehmen optimiert Bilanzstruktur mit neuer Anleihe
SpaceX-IPO erfolgt offenbar Mitte Juni - Aktien von Rocket Lab & Co. im Aufwind
Lufthansa-Aktie fester: Kühne Holding denkt offenbar über weitere Aufstockung von Beteiligung nach
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Montagnachmittag ausgebremst
Goldpreis fällt zum Wochenstart auf Siebenwochentief

Top-Rankings

Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Berkshire Hathaway hat sein erstes 13F-Portfolio unter der alleinigen operativen Führung des neu ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 20: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.