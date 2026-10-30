Winchester Bancorp: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Winchester Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 14.7 Millionen USD gegenüber 12.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch