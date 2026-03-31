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31.03.2026 13:21:36
Wincasa überträgt Boris Schlaeppi Leitung des Construction Management
Zürich (awp) - Beim Immobiliendienstleister Wincasa übernimmt Boris Schlaeppi die Leitung des Geschäftsbereichs Construction. Als Mitglied der Geschäftsleitung folgt er per August 2026 auf Franco Pelizza, der den Bereich bisher ad Interim führt.
Schlaeppi kommt laut einer Mitteilung vom Dienstag von CSL Immobilien, wo er als Bereichsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung tätig ist und den Bereich Bauherrendienstleistungen verantwortet. Sein Vorgänger Pelizza bleibt bei Wincasa als Regionalleiter Construction Ost/Mitte tätig.
sta/hr
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