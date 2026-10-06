Wincasa übernimmt Arealmanagement von Berner Wankdorfcity 3

Zürich/Bern (awp) - Der Immobiliendienstleister Wincasa hat ein grosses Bewirtschaftungsmandat gewonnen. Per 1. Juli 2026 übernahm Wincasa das gesamte Arealmanagement des Grossprojekts Wankdorfcity 3 in Bern, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Als alleiniger Anbieter übernimmt Wincasa auf dem noch im Bau befindlichen Areal die übergreifende Koordination und Steuerung der Dienstleistungen für das neue Stadtquartier. Den Auftrag erteilte die Immofonds Asset Management AG. Angaben zum Auftragsvolumen wurden nicht gemacht.

Bis 2029 entstehen nördlich des Bahnhofs Bern Wankdorf in der sogenannten "gestapelten Stadt" rund 500 Wohnungen und 1500 Arbeitsplätze. Hinzu kommen ein Bildungsstandort der Sekundarstufe II für rund 1000 Schülerinnen und Schüler sowie Restaurants, Kinderbetreuung und Gesundheitsdienstleistungen.

mk/to