Winbond Electronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Winbond Electronics hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2.40 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 253.53 Prozent auf 2.57 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 727.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch