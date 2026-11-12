Win Semiconductors: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Win Semiconductors hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 4.56 TWD gegenüber 2.52 TWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Win Semiconductors 5.86 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.49 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4.36 TWD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5.86 Milliarden TWD geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch