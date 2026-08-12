Win Semiconductors veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Win Semiconductors gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.30 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.990 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 5.26 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Win Semiconductors 3.78 Milliarden TWD umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2.30 TWD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 5.26 Milliarden TWD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch