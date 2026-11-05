WIN-Partners: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WIN-Partners hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 36.23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19.13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 27.63 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 27.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch