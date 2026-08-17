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17.08.2026 06:37:00
WILSON LEARNING WORLDWIDE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
WILSON LEARNING WORLDWIDE hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 11.56 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13.470 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15.88 Prozent auf 369.4 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte WILSON LEARNING WORLDWIDE 439.1 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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