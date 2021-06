Wilson dévoile le ballon officiel de la NBA avant la saison 2021-2022 de la ligue

Trae Young et Jamal Murray de la NBA se joignent au personnel consultatif de Wilson; le ballon officiel de la NBA de Wilson sera présenté sur le terrain au Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021

CHICAGO, le 18 juin 2021 /CNW/ -- Wilson Sporting Goods Co., en partenariat avec la National Basketball Association (NBA), a dévoilé aujourd'hui le nouveau ballon officiel de la ligue en prévision de la saison du 75e anniversaire de la NBA. Cette annonce inaugure un partenariat sur plusieurs années entre la ligue et le manufacturier, le premier fabricant officiel d'articles de basketball de la NBA, Wilson, étant de retour au jeu.

Le ballon officiel de la NBA de Wilson est composé des mêmes matériaux, de la même configuration en huit panneaux et des mêmes spécifications de performance que les ballons actuels de la ligue. De plus, il est produit avec le même cuir actuellement utilisé dans les ballons de la NBA. Au cours de la dernière année, la NBA et la National Basketball Players Association (NBPA) ont travaillé conjointement avec Wilson à l'élaboration et à l'approbation du nouveau ballon par des séances d'évaluation en équipe. Le ballon présente les emblématiques logos de la NBA et de Wilson en grainage entier. Également, le logo de Wilson comprend une incrustation d'anthracite.

« Wilson est ravi de dévoiler notre histoire et notre patrimoine avec la NBA pour faire croître la présence du basketball sur la scène mondiale, a déclaré Kevin Murphy, directeur général, Wilson Team Sports. Dans la foulée du lancement de nos partenariats avec la Women's National Basketball Association (WNBA) et la Basketball Africa League (BAL), nous continuerons de bâtir l'avenir du sport. Wilson se concentrera d'abord sur le soutien de la ligue et de ses joueurs avec ses ballons de haute performance, puis étendra sa famille de basketball pour rejoindre les fans, les entraîneurs et les joueurs de tous les niveaux, partout dans le monde. »

« Notre partenariat avec Wilson prend vie au bon moment à l'approche de la saison du 75e anniversaire, a déclaré Salvatore LaRocca, président de la NBA, Partenariats mondiaux. Ayant offert le ballon officiel de la NBA pour les 37 premières saisons de la ligue, Wilson fait son retour en s'appuyant sur notre histoire commune et en se tournant vers la croissance continue de la ligue. »

Le ballon officiel de la NBA de Wilson fera ses débuts sur le terrain au Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021, qui aura lieu du lundi 21 juin au dimanche 27 juin. Le ballon pourra être acheté exclusivement sur wilson.com aux États-Unis à compter du 29 juillet, conformément au projet 2021 de la NBA présenté par State Farm. D'autres produits de Wilson sous licence de la NBA seront offerts par l'entremise de partenaires de détail clés à l'échelle mondiale, dont le NBAStore.com , Amazon et d'autres, tout au long de l'été.

En plus du dévoilement du ballon, Wilson présente également ses premiers membres du personnel consultatif de la NBA, soit l'étoile 2020 Trae Young ainsi que Jamal Murray, le choix de première ronde 2016 de la NBA. En tant que membres officiels du personnel consultatif de Wilson, Young et Murray joueront avec les produits de basketball de Wilson et fourniront des commentaires à leur sujet, en plus de collaborer avec le fabricant.

« Me joindre au personnel consultatif de Wilson était tout naturel pour moi, a déclaré Young. J'utilise leurs ballons de basketball depuis mon enfance, que ce soit en jouant dans mon entrée de cour ou à l'université. C'est excitant de voir Wilson revenir à la NBA, et pour moi d'avoir voix au chapitre sur la façon dont ils se présentent sur le terrain et ailleurs. »

Young et Murray se joignent à des membres de plus en plus nombreux dans l'équipe consultative Wilson Basketball, dont Liz Cambage, trois fois étoile de la WNBA, les étoiles 3x3 de la FIBA Dušan Bulut et Migna Touré, l'entraîneur de renom Chris Brickley ainsi que la créatrice de tendance Beija Velez. D'autres joueurs devraient être annoncés à l'approche de la saison.

Les jalons du partenariat de Wilson avec la NBA se poursuivront tout au long de 2021 avec des annonces et des activations dans l'ensemble de la Women's National Basketball Association (WNBA) , de la NBA G League, de la NBA 2K League et de la Basketball Africa League (BAL), et pendant la saison du 75e anniversaire de la NBA.

À propos de Wilson :

Wilson Sporting Goods Co. , une filiale d'Amer Sports Corporation située à Chicago, aux États-Unis, est le premier fabricant mondial d'équipement sportif de haute performance, de vêtements de sport et d'accessoires. L'entreprise apporte plus d'un siècle d'innovation dans le sport à tous les niveaux de jeu. Elle utilise les connaissances des joueurs pour concevoir des produits qui propulsent l'innovation en matière d'équipement dans de nouveaux territoires et encouragent les athlètes à tous les niveaux à donner le meilleur d'eux-mêmes. Visitez www.wilson.com pour en savoir plus.

Au basketball, Wilson est le fournisseur de ballons de basketball officiels pour la National Basketball Association MD (NBA), la Women's National Basketball Association MD (WNBA), la National Collegiate Athletic Association MD (NCAA) pour la Mars Madness et la Final Four, la Basketball Champions League (BCL), la Basketball Africa League (BAL) et la FIBA 3x3. Au football, Wilson est le premier et le seul fournisseur de ballons de football officiels pour la National Football League MD (NFL), le fournisseur de ballons de football officiels pour la Ligue canadienne de football (LCF), NCAA Football, Pop Warner, American Youth Football et USA Football. Au tennis, Wilson est le partenaire officiel de balles et de cordes de l'US Open et de Roland Garros. Au volleyball, Wilson est le fournisseur officiel de ballons de volleyball pour l'Association of Volleyball Professionals (AVP) et le volleyball de plage de la NCAA. Au soccer, Wilson est le fournisseur de ballons de match pour NCAA Soccer.

À propos de la NBA :

La NBA est une entreprise sportive et médiatique mondiale qui s'articule autour de quatre ligues sportives professionnelles, soit la National Basketball Association, la Women's National Basketball Association, la NBA G League et la NBA 2K League. La NBA et l'International Basketball Federation (FIBA) exploitent également conjointement la Basketball Africa League (BAL). La NBA a établi une présence internationale importante avec des jeux et des programmes disponibles dans 215 pays et territoires dans plus de 50 langues, et des marchandises à vendre dans plus de 100 000 magasins dans 100 pays répartis sur six continents. Au début de la saison 2020-2021, la NBA comptait 107 joueurs internationaux provenant de 41 pays différents. Les atouts de NBA Digital comprennent NBA TV, NBA.com, l'appli NBA et le Pass NBA League. La NBA a créé l'une des plus grandes communautés de médias sociaux au monde, avec 1,9 milliard d'adeptes et de « J'aime » à l'échelle mondiale, sur toutes les plateformes des ligues, des équipes et des joueurs. Par l'entremise de NBA Cares, la ligue s'attaque à d'importants problèmes sociaux en travaillant avec des organismes de services aux jeunes reconnus à l'échelle internationale qui soutiennent l'éducation, le développement des jeunes et des familles, et des causes liées à la santé.

