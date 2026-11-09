Wilson Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wilson Bank lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.47 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch