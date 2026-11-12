Wilmington Capital Management B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wilmington Capital Management B liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wilmington Capital Management B die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0.3 Millionen CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0.3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch