Wilmington Capital Management A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wilmington Capital Management A veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 CAD gegenüber -0.020 CAD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Wilmington Capital Management A mit einem Umsatz von insgesamt 0.3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.ch