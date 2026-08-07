Willy Food Investments stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Willy Food Investments lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Willy Food Investments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.90 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.56 ILS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Willy Food Investments im vergangenen Quartal 160.5 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Willy Food Investments 160.5 Millionen ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch