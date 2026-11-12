WILLTEC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

WILLTEC hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 57.37 JPY. Im Vorjahresviertel hatte WILLTEC 29.36 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat WILLTEC mit einem Umsatz von insgesamt 12.28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch