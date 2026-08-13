WILLTEC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WILLTEC lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 20.38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WILLTEC -13.500 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WILLTEC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.86 Milliarden JPY im Vergleich zu 10.70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch