WILLs: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

WILLs liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WILLs die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20.90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15.63 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WILLs einen Umsatz von 1.58 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch