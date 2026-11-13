Willplus Hldgs veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Willplus Hldgs hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.66 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Willplus Hldgs 25.57 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.48 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.71 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch