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14.08.2026 06:37:00
Willplus Hldgs: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Willplus Hldgs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 29.80 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 32.95 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.02 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 121.92 JPY beziffert, während im Vorjahr 158.43 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 96.84 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 88.61 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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