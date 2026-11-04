Willis Lease Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Willis Lease Finance stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Willis Lease Finance im vergangenen Quartal 240.9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Willis Lease Finance 167.3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch