Williamson Magor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Williamson Magor lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Williamson Magor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11.45 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.61 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Williamson Magor 11.7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12.9 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch