Williamson Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Williamson Financial Services hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Williamson Financial Services hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5.450 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.6 Millionen INR – eine Minderung von 98.20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 146.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch