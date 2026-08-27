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27.08.2026 06:37:00
Williams-Sonoma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Williams-Sonoma hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 2.84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.96 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.84 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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