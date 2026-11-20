Williams-Sonoma hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.96 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1.99 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Williams-Sonoma 1.88 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch