|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 14:08:48
Williams-Sonoma Inc. Announces Climb In Q3 Income
(RTTNews) - Williams-Sonoma Inc. (WSM) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $283.146 million, or $2.38 per share. This compares with $241.592 million, or $1.96 per share, last year.
Excluding items, Williams-Sonoma Inc. reported adjusted earnings of $2.19 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $1.991 billion from $1.882 billion last year.
Williams-Sonoma Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $283.146 Mln. vs. $241.592 Mln. last year. -EPS: $2.38 vs. $1.96 last year. -Revenue: $1.991 Bln vs. $1.882 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 4.7 % To 7.2 %
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Williams-Sonoma Inc.
Analysen zu Williams-Sonoma Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.