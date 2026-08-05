Williams Companies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Williams Companies hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Williams Companies 0.450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 2.96 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Williams Companies 2.77 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch